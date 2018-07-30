淡季效應漸退、需求恢復推升價格 水泥雙雄H2看旺

水泥淡季效應逐漸消退，受惠於市場需求恢復，中國大陸水泥價格可望在 8 月後陸續回升，下半年旺季可期，價格有機會再往上漲，水泥雙雄台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 下半年營運看旺，吸引買盤進駐，今 (30) 日股價齊揚，台泥朝填息邁進，亞泥挑戰波段高點。

法人預估，今年淡季水泥報價下滑幅度不到 5%，在中國大陸供給側改革積極去產能，嚴格執行環保政策，及錯峰生產等政策下，今年水泥報價可望持續上漲，雨季過後，下游需求恢復，下半年旺季漲價可期，有助台泥。亞泥的營運表現。

亞泥今年雨季的價格下滑不多，維持在高檔價位水準，法人預估第 2 季在銷量增加，固定成本下降，加上燃煤成本也下降等因素，將有助毛利率表現，看好亞泥中國第 2 季本業持續成長。

亞泥累計上半年營收 390.1 億元，年增 35.4%，表現優於預期，法人指出，亞泥 4、5 月營收持續刷新紀錄，6 月雖然進入大陸雨季，影響工程開工，但受惠於錯峰生產政策的執行，水泥價格下滑並不多，仍持穩在旺季高檔水準，第 2 季營收 224.35 億元，季增 35%，法人推估，單季獲利將優於首季，上半年業績有機會超越去年全年。

法人認為在大陸水泥價格持穩，庫存健康，加上煤價微幅修正成本下降等因素下，預估亞泥下半年噸毛利維持強勁，第 4 季可望受惠季節性需求，進一步推升全年水泥業務營業利益年增 130%；統計目前法人對亞泥今年每股純益預估為 2.7-3.46 元間，有機會力拚較去年每股純益 1.74 元倍增並創歷史新高。

法人看好上半年獲利表現，雖然 7 月營收恐受大陸降雨影響水泥需求而下滑，但本業在國內及大陸營運大幅成長，轉投資事業也獲利，法人估今年獲利有機會超過百億元，力拚倍增成長，創歷史新高，外資連買 2 天，今 (25) 日股價攀上 2014 年 9 月來近 4 年高點。

亞泥今年第 1 季合併營收 165.73 億元，年增 32%，合併稅後淨利 24.15 億元，年增 1557%，歸屬本公司業主稅後純益為 18.97 億元，每股純益 0.6 元，為近 7 年同期新高；今年第 1 季大陸水泥平均售價較去年同期高，亞泥中國首季獲利較去年同期大幅成長，後勢將持續看漲。

台泥自結 5 月每股純益 0.56 元，逼近第 1 季獲利，法人預估第 2 季每股純益挑戰 1.31-1.4 元，可望同創新高，全年獲利將超過百億元，拚創歷史新高；因應綠能領域投資甚至是未來購併需求，已正式啟動 400 億元募資。