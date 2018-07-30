英利-KY上半年獲利同期次高 全年賺逾1股本可期

汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW) 甫公布今年上半年獲利創同期次高，主要是中國三大客戶的銷售表現優於中國整體車市成長，拉動出貨，展望下半年，進入車市傳統旺季，法人樂觀看待，下半年業績可望較上半年更佳，全年每股純益 (EPS) 有望賺贏去年的 9.75 元，衝上 12 元的水準。

英利上半年合併營收 104.45 億元，年增 20.51%，營業毛利 20.92 億元，毛利率 20% 與去年同期持平，儘管受到美中貿易戰影響，人民幣持續走貶，造成匯兌損失 2063 萬元，不過，稅後純益仍達 6.73 億元，年增 35%，EPS 6.11 元。

其中，英利第 2 季合併營收 58.78 億元，年增 32.84%，稅後純益 3.71 億元，年增近 50%，EPS 3.37 元，顯現今年以來產品的成本管控有成。

由於英利毛利率受鋼材價格波動影響大，若未來鋼價下跌，不排除毛利率還會再上揚。

另一方面，隨著各大車廠開始投入電動車發展，英利今年初接獲一汽大眾車款的電池盒訂單，同時還有一汽大眾、北京賓士等主要客戶電動車訂單。

據了解，英利目前最大電動車客戶還是一汽大眾，出貨覆蓋其全部電動車型，隨著一汽大眾規劃至 2020 年有 10% 為電動車型，將持續推升出貨。

此外，英利也取得蔚來汽車、廣汽新能源、上汽大眾等電動車訂單，目前處在小量出貨階段，隨著未來量能逐漸放大，再加上原有大型客戶拉貨，預計至 2020 年會有 10% 的營收來自電動車。