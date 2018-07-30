原油後市預測：油價強勁可期、能源業利潤疲弱

美銀美林的策略師指出，透過技術圖分析，大宗商品的價格將回升，投資者可考慮拋售債券，並購入原油相關期貨，儘管近 5 個交易日，WTI 原油期貨表現平淡，但趨勢顯示，價格將持續上行。

美銀美林的技術策略師 Paul Ciana 利用順勢指標 (CCI) 比較美債價格與商品價格，技術圖表顯示，原油價格將在未來 6 至 12 個月繳出好表現。

商品價格與債券價格順勢指標

因美國聯準會升息與結束寬鬆政策，美債承受拋售壓力，殖利率上升，10 年期美債受壓最大。Ciana 認為在這個時間點，投資者可做空美債，並做多大宗商品。

下圖則呈現 WTI 原油期貨的走勢，在過去 6 週，該期貨價格上漲約 7%，30 日下午上漲 0.29%，暫報每桶 68.89 美元。Ciana 表示，趨勢線顯示，價格還會再走升，100 日 MA 線將為下方支撐點，預期 WTI 原油期貨價格將卡上漲至每桶 77 美元，認為目前為風險很低的進入點。

WTI 原油期貨價格走勢

能源產業表現

雪佛龍公司 (Chevron)(CVX-US) 於 27 日美股開盤前公布第 2 季財報，盈利年增率增長超 50％至 34.1 億美元，但不如分析師預期的 39.4 億美元，股價因此下跌 2%。

美國最大的石油公司埃克森美孚 (XOM-US) 第 2 季表現亦不如預期，該公司利潤年增 18%，至 39.5 億美元，但大幅低於預期的 53.5 億美元，每股純益 0.92 美元，低於預期的 1.27 美元。

美國兩大石油公司的表現令分析師失望，同時，相較於其他標普 500 指數的產業，美國能源業表現處於後段班，FactSet 的數據顯示，2018 年第 2 季，能源產業的利潤率預計為 7%，僅略高於其 5 年平均值 5%，油價的強勁反彈並沒有大幅帶動該產業的表現。

能源產業的淨利率排名倒數第二

本週將有更多能源公司將公布財報，英國石油公司 (BP) 將於 31 日開盤前發布第 2 季財報，該公司在上週以 105 億美元的金額，收購必和必拓在美資產。

週二發布財報的還包含安納達柯石油公司 (APC-US) 與戴文能源 (DVN-US)，天然氣公司 Apache Corporation (APA-US) 訂於週三發布財報，諾貝爾能源 (NBL-US) 的財報將於週五登場。