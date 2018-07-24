〈分析〉新興市場貨幣大貶 反壓低油市需求？

以美元計價的布蘭特原油期貨，價格已於今年上漲達 11%，但是展望油價前景，目前新興市場的貨幣貶值潮，恐怕正對原油需求構成壓力。

因新興市場貨幣貶值，導致美元計價的原油價格對新興市場來說，變得更加昂貴；新興市場政府，也正面臨該補貼原油消費者，或任由需求下滑的兩難。

國際油價攀升、新興市場本國貨幣又貶值，一來一往間已令原油市場需求承壓 圖片來源：Bloomberg

《彭博社》彙整國際能源署 (IEA) 與內部的調查數據，列出 2018 年 5 大石油需求新興市場國家年內的石油需求與 GDP 增長預期：

俄羅斯

2018 年消費量: 每日 363 萬桶

2018 年需求增長: 每日 8 萬桶

近 10 年貨幣貶值幅度: -52 %

2018 年 GDP 預測: 1.8 %

俄國政府很可能會降低石油出口稅，將刺激石油生產商出口更多產量至海外市場，此舉恐導致國內供應量下滑，價格攀升，但 JBC Energy 能源分析師 Kostantsa Rangelova 預期，俄國政府會出面干預，壓低油價。

巴西

2018 年消費量: 每日 307 萬桶

需求增長: 每日減少 2 萬桶

近 10 年貨幣貶值幅度: -54 %

2018 年 GDP 預測: 1.8 %

BMI Research 的石油與天然氣分析師 Mara Roberts 表示，政府對柴油市場的支持，將會帶動今年國內的需求，但由於巴西目前經濟疲弱，將會抵消部分好處，使今年需求增長不強勁。

墨西哥

2018 年消費量: 每日 197 萬桶

需求增長: 每日減少 2 萬桶

近 10 年貨幣貶值幅度: -31 %

2018 年 GDP 預測: 2.3 %

墨國新總統 Andres Manuel Lopez Obrador 承諾將凍結油價的漲幅，這將使該國的財政承受壓力，Roberts 指出，短期內，墨西哥政府應會想辦法提升煉油廠的效率，以鼓勵石油消費，該國石油需求量在近幾年呈現下滑狀態。

中國

2018 年消費量: 每日 1287 萬桶

需求增長: 每日 47 萬

近 10 年貨幣貶值幅度: 0.8 %

2018 年 GDP 預測: 6.5 %

中國政府近幾年對石油市場的干預，多數為專注於避免油價大幅波動，而不是降低價格，人民幣貶值程度很低，且該國 GDP 成長率大幅高過其他大型經濟體，但由於美中貿易戰升溫，IEA 將中國 2018 年的原油需求下修約 1/5。

印度

2018 年消費量: 每日 497 萬桶

需求增長: 每日 28 萬

近 10 年貨幣貶值幅度: -32 %

2018 年 GDP 預測: 7.3 %

2019 年印度即將舉行大選，因此政府面臨處理油價高漲的問題，該國政府可能將減低石油消費稅，或是進行價格控制。摩根大通的石油市場研究主管 Abhishek Deshpande 指出，從過去來看，在油價大幅變動後的，印度石油市場需求會在 2 季至 4 季之內進行反應，油價在過去 6 至 7 個月呈現上漲情況，因此需求可能會在接下來幾個月走弱。