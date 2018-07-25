原油交易員小心了！8月伊朗問題意味著市場難以平靜

在 11 月美國對伊朗原油出口禁令到來之前，8 月 6 日，美國對伊朗的部分經濟制裁即將生效，意味著 8 月原油市場將難以平靜。

美國媒體 CNBC 指出，分析師認為，如果歐洲方面無法在 8 月 6 日之前拿出解決方案，伊朗的反應可能不會是溫和的，伊朗貨幣已經在崩潰中，伊朗甚至有可能以制裁為藉口重新啟動核項目。一些公司已經在準備退出伊朗交易，擔心如果違反美國制裁，將導致他們無法進入美國市場和金融體系。

8 月 6 日即將生效的美國對伊朗的制裁措施涉及伊朗黃金和其他貴金屬、石墨、鋁、鋼鐵的交易，以及飛機零部件的進口貿易。

周二，截止發稿，布蘭特油價上漲 0.48%，至 73.41 美元，今年已經上漲超 15%。

在美國單方面退出 2015 年伊朗核協議之後，中國、俄羅斯、德國、法國與英國仍表示將繼續遵守該協議，並努力減少美國制裁的影響。

然而，川普政府不斷施壓盟友，要求到 11 月 4 日將各自對伊朗石油進口量降至零，屆時美國將恢復對伊朗全面制裁，並且不打算在石油進口問題上提供任何豁免或延期。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 指出，8 月 6 日將向市場證明美國政府對伊朗制裁的決心。一旦 11 月美國對伊朗石油出口禁令生效，將影響伊朗 240 萬桶／天原油的銷售，意味著到今年年底，原油市場的供應將減少 100 萬桶／天，最終將超過 2015 年伊朗核協議達成之前的水平。當時，原油市場供應每天減少 120 萬桶。

目前，伊朗原油產量為 375 萬桶／天，在歐佩克產油國中排名第三。分析師認為，即使沙烏地阿拉伯增產，伊朗原油出口禁令也將導致油價飆升，並增加伊朗地區衝突。

7 月 3 日，伊朗總統魯哈尼宣稱，如果美國一心要迫使所有國家停止購買伊朗石油，伊朗將阻撓鄰國的石油出口。

本周伊朗重申，如果伊朗自己的石油出口被禁止，將會封鎖石油出口的霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽是阿拉伯海進入波斯灣的唯一水道，被視為原油海上運輸的咽喉要道。

對此，川普總統表示，如果伊朗不斷威脅美國，將會面臨嚴重後果。CNBC 報導，分析師認為，雖然美國有能力迅速重新開放霍爾木茲海峽，但水道上的軍事對抗和封鎖將給油價帶來上行的壓力。

同時，伊朗也將允許私營部門出口原油，伊朗政府也成立了一個委員會，在美國實施制裁後專門負責為伊朗石油尋找新的買家。目前，土耳其和印度政府已公開表示拒絕響應。兩國表示不承認美國單方面制裁，只承認由聯合國施加的制裁。