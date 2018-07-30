黃金終將閃耀？分析師提3大理由看好金價已近觸底

金價近來走勢低迷，自今年 4 月衝上高點之後，已經跌了約 150 美元，近 11%。現階段市場氣氛不利黃金，美元走高、通膨不明顯、股市穩定而經濟成長強勁，投資人更偏好投入風險資產而非公債或黃金這類「安全」資產。不過 DeCarley Trading 總裁 Carley Garner 認為，市場情緒變化很快，對黃金價格的看法，很可能瞬間就發生改變。

Garner 列出 3 大理由，他認為金價有望迅速轉為多頭。

一、季節性走勢有利黃金

根據 Moore Research Center, Inc.(MRCI) 數據，在過去 15 年，如果選擇在 7 月 24 日買進 12 月黃金期貨，抱至 9 月 6 日賣出，有 13 年是賺的，上漲機率達 87%，平均獲利為 4029 美元。這是說買進 100 盎司合約，可以賺 40 美元，而透過期貨交易，每漲 1 美元獲利 100 美元。

不過投資人也應該了解，這種季節性因素只是個表面現象，不能取代基本面、技術面及籌碼面分析。而且，如果有一年賺了 10000 美元，另一年跌 1000 美元，平均看來是每年賺 4500 美元，對實際的投資人來說，其實並沒有真實反映現況。

12 月黃金期貨的歷史模式 (圖表取自 thestreet.com)

二、市場情緒極度悲觀

Consensus Bullish Sentiment Index 顯示，目前看多黃金的業內人士約為 28%。這個指數的經驗法則為，當市場看多情緒低於 25%，或高於 75% 時，可尋求反向交易。現在市場情緒似乎已經接近極度悲觀，可待成熟時反向操作。

同樣地，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的持倉報告顯示，黃金投機者正處於全年最不看漲的時期，投機者還未出現淨空單，但多單持有量已經接近中性水位。

由兩項數據的市場情緒來看，金價似乎離觸底已經不遠。

三、金價正尋求技術性支撐

金價自 2013 年初得到支撐後，就不符合趨勢交易的模式，而適合反向交易。金價跌至 1200 美元以下的時間相對較少，多數時間都穩在 1300 美元之上。更值得注意的是，自 2015 年末的低點之後，金價走勢的低點，由 1050 美元逐步墊高，每次約 75 美元，由 1050-1125 美元，再由 1125-1200 美元，看來在 1200 美元有強力支撐。