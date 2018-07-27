聯準會升息將支持強勢美元 黃金價格持續受限

美國 GDP 成長表現強勁，美國聯準會 (Fed) 預期將持續升息，支持美元走升，當美元處於強勢地位時，黃金價格通常會受限，分析師預期，黃金價格將走低至每盎司 1205 美元。

黃金價格在今年遭受重挫，從 1 月 25 日的高點 1362.40 美元下滑約 10%，8 月交割的黃金期貨 27 日持續下跌，暫報每盎司 1223.50 美元。美元指數今年則攀升約 3%，27 日暫報 94.73。

8 月黃金期貨價格走勢

美元指數與黃金價格時常呈現反向走勢，HCWE & Co. 的研究主管 David Ranson 指出，「黃金為衡量美元的標準，如果美元上漲，從某種意義上來說，黃金價格必須下跌」。

而近期有諸多原因支持強勢美元，從利率來看，美國的短期利率將持續上升，且預期攀升速度快過其他國家的國債殖利率。

當聯準會升息時，投資者選擇投資美國，美元將升值，尤其是美債殖利率高過其他債券殖利率時。美債與德債和日債的殖利率利差正在擴大，2 年期美債殖利率與 2 年期德債殖利率利差為 2.76%，和 2 年期日債殖利率利差則來到 3.25%。

Brown Brothers Harriman 近期報告指出，「擴大的殖利率利差，將會影響投資決策和對沖成本。」

美國經濟增長加速，可能使差異進一步擴大。若美國第二季的 GDP 增長如分析師預期般超過 4%，則聯準會預計將加快升息步伐。德國 GDP 增長率減緩至 2.3%，而日本經濟正在萎縮，代表著歐洲央行和日本央行的升息速度不可能快過聯準會。



這意味著美元在近期內不太可能貶值，因此黃金價格將持續受限，《Kitco News》認為黃金價格將再度下探上週的低點每盎司 1210 美元，而對黃金的價格預測仍維持為 1205 美元。