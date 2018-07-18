美銀美林調查：金價被嚴重低估 反向操作者可考慮長期看漲

隨著黃金交易價格低於每盎司 1230 美元，開始有更多的基金經理人認為，金價已經過份低估，長線買入的時機已到。

美銀美林 (BAML) 所做的每月調查數據顯示，至少有 17% 的基金經理人認為，黃金的交易價格已經低於實際市場的價值，這是自這項調查有紀錄以來的最高比例。

週二 (17 日) 美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 對美國經濟發表樂觀評論，帶來美元上漲，黃金隨之下滑。8 月黃金期貨週二 (18 日) 觸及每盎司 1225.90 美元的低點，這是自去年 7 月 14 日以來的新低。黃金價格週二下挫近 1%，已連續 3 個交易日價格下跌。

黃金股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

美銀美林策略師指出，尋求與市場趨勢對作的「反向」投資人，當前應該關注黃金走勢。美銀美林在報告中說，想追求低買高賣的反向投資人，現在可以長期做多黃金，做空科技股。

這項調查也顯示，受訪的 178 位基金經理中，超過一半認為當前「最擁擠的交易」是 FAANG 股票—即持有 Facebook、Apple、亞馬遜、Netflix 及 Google 母公司 Alphabet。

今年 7 月以來，黃金的跌幅已達 2%，很可能連續 4 個月價格下挫。