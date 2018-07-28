2018上半年韓國電影市場報告：3D、4D、IMAX票房同比增加79%

據韓國電影振興委員會（KOFIC）的數據顯示，韓國2018上半年的票房較去年同期增加了2.4%，達到7億1130萬美元（合8025億韓元）。觀影人次達9636萬人次，同比下降1%。該收入增加的一部分原因是電影平均票價的上漲，2017年上半年，韓國平均電影票價為7.14美元（合8055韓元），但到今年上半年已經增加到7.38美元（合8329韓元）。
其中，韓國的3D、4D和IMAX影片的電影票收入同比去年增長了79%，為3630萬美元；觀影人次增加了69%，為320萬人次。《覆仇者聯盟3》、《侏羅紀世界2》、《與神同行：罪與罰》（AlongWithTheGods）等電影在此類特殊格式的放映中表現出色。位於2018上半年韓國市場票房榜首的是《覆仇者聯盟3》，共計收獲票房8849萬美元，觀影人次達1120萬。
《與神同行：罪與罰》
韓國的本土影片也表現不錯，觀影人次占上半年總人數的46.7%，比去年同期增長3.9%。本土幻想類影片《與神同行：罪與罰》共收獲票房4195萬美元，觀影人次達597萬。
來源：界面新聞
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