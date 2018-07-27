中國金融投資管理(00605-HK)就發行信託計劃提供擔保

中國金融投資管理(00605-HK)公佈，於2018年7月27日，公司間接全資控股子公司北京中金港資產管理有限公司、直接控股子公司北京中金城開小額貸款有限公司與中誠信託有限責任公司達成合作意向，約定由中誠信託設立“2018年中誠信託匯融係列化信託計劃”，為保證信託計劃的順利運作，由中金港認購信託計劃的劣後級併擔任係列化信託計劃的貸款合作機構，中金城開承擔對特定貸款資產和未到期正常類貸款收益權的受讓義務，公司為中金城開履行上述付款義務提供連帶責任保證擔保。

係列化信託計劃資金規模不超過人民幣13.2億元(日後可視乎認購情況再擴大規模)，優先級與劣後級比例不超過3：1，每支信託計劃期限不超過12個月。信託計劃資金用於向合格借款人發放房產抵押貸款，以及用於受讓特定未到期正常類貸款資產的收益權。

公告稱，公司一直以來都在積極探索服務於各種交易場景的標準化貸款產品的機會，和中誠信託的合作有利於公司擴大業務規模，提高資產週轉效率，提升小額貸款業務的市場運作水平及盈利能力，併促進融資渠道的多元化，降低融資成本，從而更高效地為中小微企業和個人提供多元化的金融服務。

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