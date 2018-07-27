白雲山(00874-HK)：廣藥集團於“王老吉”商標訴訟中獲賠約14.406億元

白雲山(00874-HK)公佈，有關公司控股股東廣藥集團向廣東省高級人民法院對廣東加多寶、浙江加多寶、加多寶中國、福建加多寶、杭州加多寶和武漢加多寶(前述六被告統稱“六加多寶公司”)提起訴訟要求賠償因侵犯廣藥集團“王老吉”註冊商標造成廣藥集團經濟損失共計人民幣29.30億元的民事訴訟案件。
公司獲悉，控股股東廣藥集團於近日收到廣東高院關於上述“王老吉”商標法律糾紛案件的一審《民事判決書》【(2014)粵高法民三初字第1號】。
根據判決書，該案的判決結果如下：
“一、廣東加多寶、浙江加多寶、加多寶中國、福建加多寶、杭州加多寶、武漢加多寶於本判決發生法律效力之日起10日内連帶賠償廣藥集團經濟損失及合理維權費用共計人民幣約14.406億元。
二、駁回廣州醫藥集團有限公司其他訴訟請求。
案件受理費人民幣約1469.26萬元，由廣州醫藥集團有限公司負擔734.63萬元，由六加多寶公司負擔734.63萬元。
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