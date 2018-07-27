股匯波動 香港外匯基金上半年投資收入大跌78%

香港外匯基金2018年上半年表現，受累於環球股票市場波動，同比由盈轉虧，拖低整體投資收入大跌78%，只錄得273億港元。

期間香港股票錄得虧損34億港元(2017年同期盈利278億港元)；其他股票虧損27億港元(去年同期盈利401億港元)；外匯收入亦下挫85.4%至50億港元；私募股權、房地產等其他投資亦跌49.1%至89億港元。只有債券投資錄得18.2%增長至195億港元。

2018年6月底外匯基金的總資產為41,007億港元，較2017年底增加854億港元。

環球金融市場在今年上半年相當波動。年初市場憂慮美聯儲加息步伐會隨著美國通脹升溫而加快，導致美國國庫券收益率飆升，環球股市在1月底創新高後大幅調整，道瓊斯工業平均指數更在一日內下跌1,175點，創下史上最大單日點數跌幅。其後市場氣氛主要受美國與包括中國在內的主要貿易夥伴之間的摩擦和糾紛影響，環球股市走勢反覆，美元在第二季轉強，部份新興市場資產價格亦出現較大幅度下挫。

金管局總裁陳德霖表示：「正如我們在今年年初時預警，環球資產價格普遍處於歷史高位，市場可能低估了一些風險因素，包括美國利率正常化的步伐及美國政府外貿政策，這些風險因素隨時會引致資產市場大幅調整和波動。」

他續說：「展望下半年，環球投資環境會變得更複雜和困難。美國與中國的貿易衝突持續加劇，與其他國家的貿易摩擦亦有升溫的趨勢，局勢往後如何變化難以預計。貿易戰沒有贏家，只有輸家。若然貿易戰愈演愈烈，將對全球經濟以及金融市場帶來衝擊。與此同時，美聯儲可能因為通脹趨升而加大收緊貨幣政策的速度和力度，造成金融市場波動。在此環境下，金管局會繼續透過防禦性部署和多元化投資，提高外匯基金應對市場波動的抗震能力。」

2018年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.6%，上半年相關費用分別為222億港元及69億港元。在扣除所有支出及應計費用後，外匯基金累計盈餘減少362億港元。

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