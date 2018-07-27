【豐銀投顧】陸股究竟怎麼了？

◆盤勢分析

全球股市尤其美股這一段時間反彈的幅度非常驚人，就連台股還原權值也越過了前波高點 11261 點。但同一時間很多台灣投資朋友所看好的陸股卻還是稍嫌疲軟。到底陸股出了什麼事？為什麼如此？其實大家可能不知道，中國的廣義貨幣供應量 M2 的數字，已經是全世界第一，甚至比美國還大！可是這麼大的貨幣供給量卻無法給中國股市注入活水，這是非常匪夷所思的事情！中國股市市值沒比美國大，而中國的 M2 卻比實施過 QE 的美國還多。這樣的情況還不能把中國股市帶起來，可見得中國內部的問題非常嚴重。

筆者曾經在非凡錢線百分百節目中分析過中、美二國的或家預算，發現中國只有 6% 用在社會福利上，這情況造成中國人民即收入有增加，也不敢放心的消費，使得中國註定不能成為一個內需大國，而最近中國讓人民幣貶值幣來緩衝美國的加關稅，看起來是中國大陸的一個對策，這個對策短期內會有一些效果，但是持續的貶值會帶來後遺症，例如對外債務的負擔會加重，資金外流可能捲土重來，而且川普可以指控中國在操縱匯率，加重對中國大陸的施壓?。所以，很可能川普在等人民幣出現大幅貶值之後再出手。

在這情況下，陸股的投資就變的更加的雪上加霜，中國內部已經出現錢荒、經濟成長又開始放慢。外部則有美國三不五時的貿易戰威脅，而這些可不是光憑著「陸股基期較低」、「入摩題材」就能解決的。短線上，中國暫緩「去槓桿」而讓股市的活水多了一些，或許能救救陸股，但長線來看，投資人真的還要把資金往中國市場送嗎？台股未來下半年的題材還很多，我們這幾天帶家族的會員朋友也有些股票開始動了，前幾天公開個股如 2367 燿華、3034 聯詠今天也開始動了，盤中搶進的 6127 九豪今天還曾經攻上漲停，台股本身就有這麼多題材可以做，何必要捨近求遠呢？祝大家操作順利、週末愉快！

豐銀投顧 李世新 分析師