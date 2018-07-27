【顧德投顧】紀律化操作、不預設立場。

今天大盤再玩一次利用最後一盤的神龍擺尾，站穩了一萬一千點的重要關卡，後續應該有機會走軋空的手法，注意量價不要失控即可。

終場大盤上漲 65 點，以 11075 點作收，量能為 1243 億元。

重點持股報告。

（4764 雙鍵、2338 光罩） 今日強勢股。

（3035 智原） 未來機會仍大，續抱即可。

（6576 逸達） 股價在一路大漲之後，昨天再度豪邁大漲，今天則是持續再創波段新高囉，從六十元出頭，一路持有到今天最高點已經來到 99.7 元囉，太棒了。

（2360 致茂） 股價創下波段新高之後，今天稍作整理，目前股價都還在系統之內，操作就不用預設立場唷，請續抱即可。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 2338 光罩、4764 雙鍵、6576 逸達、3035 智原、2360 致茂。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)