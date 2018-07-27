【華冠投顧】新鉅科再創新高

◆ 劉彥良 盤後分析

本周上市和上櫃指數大約都上漲 1.3%，其中上市指數已如上周規劃站上 11000 並往前高逐步靠攏。不過目前 K 值已來到 94，而且 KD 和成交量都出現背離現象，下周先蹲後跳的機會很大，只是拉回的幅度不會太深。

5299 杰力在公告第二季每股大賺近 2 元後，股價開高重回 150 元，唯追價力道不足難以克服頸線壓力，故請全國會員獲利放口袋，未來再找機會低接。

被動元件今天輪到鋁質電解電容反攻，原因是日廠在下月要漲價，無論 MLCC、電阻、鋁質電解電容或是電感，目前的市況還是很好。本周的反攻只是開端，接下來兩周隨財報利多還會持續向上。

周一加碼的 3630 新鉅科，周二在丘鈦科技利多消息帶動下直奔漲停，但也吸引到市場上很多短線客的追價，經過兩天震盪把這些人洗掉後，今天又再改寫波段新高。我一再強調它的主力是融資主力，大家只要去觀察融資變化就可以發現這一個多月就是邊洗邊吃貨，手法很狠。對照以往陸資入主而且開始灌單後的這些個股都會大漲一波，我們持續對新鉅科的前景充滿信心，法人預估最快本季就會見到轉虧為盈。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅參考，投資時應審慎評估