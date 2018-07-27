台股盤後—蘋概權值股領軍指數衝鋒 指數上漲65點 日K連五紅、周K連三紅

台股今 (27) 日在台積電與大立光領軍蘋概股衝鋒下，加上受惠漲價題材的被動元件族群啟動漲聲，指數開低後一路震盪走高，終場上漲 65.17 點、漲幅 0.59％，以 11075.78 點作收，日 K 線成功達成連五紅，而周線也出現連三紅表現，今日成交量 1243.21 億元。

台股今天漲幅最高的為電零指數、上漲超過 1.6%，其餘包括光電、半導體、橡膠、資訊、電子、玻璃、造紙、營建、機電、電纜、資服、汽車、網通、電子設備、電通、運輸、金融、非電、非金與塑膠等均收紅；水泥、百貨、生醫、化工、紡織、其電、觀光、金融、油燃、鋼鐵等則收黑。

上櫃指數部分，表現最強勁的為紡織指數、上漲逾 2.6%，其餘包括電通、電子設備、航運、電子零組件、生醫、其電、網通、機械、遊戲、電子、光電、資服、鋼鐵、半導體化工、文創、營建等均收紅；收黑的僅有觀光指數。

蘋概三雄今日則由台積電與大立光帶動衝鋒角色，股王大立光上漲逾 1.5%、站上 5260 元；台積電上漲超過 1.45%，以 244.5 元作收；鴻海昨日除息首日以貼息作收，今日股價維持平盤上下游走，終場小跌 0.36%、以 83.2 元作收。

被動元件在傳出日本鋁質電解電容廠宣布漲價消息後，今日啟動漲勢，國巨、奇力新、信昌電、華新科收紅，相關供應鏈的立隆 (2472)、凱美 (5317)、智寶 (2375)、九豪 (6127) 等表現相對大盤強勢。

蘋果將公布第 3 季財報，每股稅後純益表現可期，帶動先前落後的蘋概股展現補漲氣勢，美律與瑞儀早盤強攻漲停，其餘包括旺宏、康控 - KY 等也上漲超過 3% 作收，可成也有 1% 的漲幅。

分析師指出，下周陸續公布第 2 季財報，且將進入法說會旺季，可留意財報表現優異且展望佳的個股；目前指數沿著五日均線溫和攀升，但市場量能不足，加上台股站上 11000 點後，漲幅很難大幅成長，指數下周可能陷入漲多拉回修正。