諮詢公司：義大利恐引發全球金融危機 是布局黃金的時機

宏觀經濟諮詢公司 Rosa & Roubini Associates 發布報告指出，義大利可能離開歐元區的新風險，有望促使投資人重新配置無風險資產，有望因此推升金價。

報告認為，如果義大利威脅要退出歐盟，恐引發一場全球金融危機。公司執行長 Brunello Rosa 表示，隨著政治風險加大，投資人應該在防禦的原則下，適度承擔風險。

Rosa 強調，黃金仍是多元化投資組合的重要組成，也是對各資產類別潛在修正的避險資產。

義大利在新的政治發展上，已經在許多關鍵的歐盟事務上，採取更為對抗的立場，例如在財政紀律和移民問題上均反對現狀。若更進一步，義大利恐怕考慮離開歐元區。

Rosa 指出，義大利的兩個反體制政黨—北方聯盟和五星運動黨的崛起，都出於一個根本原因，即多數義大利人認為，歐元並沒有為本國帶來經濟效益。

與 1999 年歐元啟動時相較，義大利的人均 GDP 比當年更低，而德國、希臘等國則較當時成長。義大利民粹主義支持者認為，這些數據說明義大利應該離開歐元的理由。

紐約黃金

與此同時，黃金價格走低，也帶來長期逢低介入的機會。 金價在上週大跌 13 美元之後，雖然收復了 5 美元，至每盎司 1237 美元，仍在 7 個月低點附近。

ABN Amro 分析師 Georgette Boele 認為，金價在第 3 季可能再跌至 1225 美元，但年底有望回升到 1250 美元。金價的疲軟預計仍將持續，但價格也已經接近底部。