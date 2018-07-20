黃金避險失靈 停損資金狂瀉 1200美元守不守看美元臉色

黃金身為傳統避險資產，原本外界期待黃金可能受惠貿易戰而坐擁避險優勢走升，但近來表現卻連連跌破專家眼鏡，元大標普高盛黃金 ER 基金經理人潘昶安表示，受到強勢美元的拖累，黃金不僅難以發揮避險資產的作用，甚至還反向下跌，亦引發了避險資金的停損賣壓，就技術面來看，金價下檔支撐大約位於 2017 年上半年低檔區 1200 美元附近，止跌訊號要看美元。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，本周價格相較於前週收盤價下跌 1.87%，黃金期貨 12 月合約以 1234 美元作收。主要因為聯準會主席鮑威爾國會證詞對美國經濟發表樂觀評論，並暗示將持續每季升息，受此影響，美元維持強勢，黃金則連連破底。

潘昶安指出，觀察近期國際投行的分析，美銀美林調查數據顯示，黃金市場價格低於實際價值的比率創新高；法國巴黎銀行則是認為，升息加速將導致黃金短期內回測 1200 美元。整體來說，雖然短線黃金已超跌，但何時可止跌回升，恐還得看美元臉色。

美元強勢、美國有機會加大升息步伐、及人民幣連跌等因素，不少聲浪傳出認為對黃金找不到一個購入的理由，但據了解，1200 美元是不少新金礦的平均成本價，而過去金價雖偶有跌破此水平，但通常不會持久，因日子一長，新金礦便停產，供應減少之下，為金價帶來支持。對照上一次跌穿 1200 美元，是 2015 年全球經濟轉弱，金價才幾乎整年處於 1200 美元以下。

潘昶安表示，就 OECD(經濟合作發展組織) 領先指標動能向下，並且跌破長期平均值來看，美國總體經濟環境正由高峰趨緩，又遇上貿易保護政策可能使總經雪上加霜，川普總統亦公開表達不樂於見到升息，未來聯準會利率政策能否持續仍充滿變數，反而物價走升的態勢相對明確，因此黃金短線雖受制於強勢美元，但是中長期展望依舊樂觀。

潘昶安表示，且根據過去 30 年數據統計，7~9 月是黃金最易上漲的期間，建議投資人可留意底部加碼的時機。