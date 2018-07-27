貴金屬盤後─美元上漲 黃金收低6.10美元 按近今年低點

黃金期貨週四收低，接近今年低點，走勢持續震盪，且主要係由美元所帶動。

紐約 8 月黃金下跌 6.10 美元，或 0.5%，收於每盎司 1225.70 美元。

9 月白銀下跌 9.4 美分，或 0.6%，至每盎司 15.560 美元。

歐洲央行今日舉行政策會議，一如預期，並未改變貨幣政策。歐洲央行並重申，計畫維持利率於目前水平，至少到 2019 年夏季結束。

在記者會中，歐洲央行總裁德拉吉說，歐元區成長於第一季減緩後，現在成長似乎已紮實且全面。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.4% 至 94.77。歐洲央行維持利率不變，歐元下跌。

美元走強使得以美元計價商品，對持有外幣的投資人而言，變得更貴，價格因而下跌。今年以來，白銀下跌了 10.1%，黃金下跌約 6.6%。

聯準會 (Fed) 於 6 月政策會議中，決議升息，為自 2015 年 12 月以來，第七次升息。美元近來因而走強。

但分析師預期 2018 年下半年，美元的強勢可能消退。因 Fed 緊縮信用，壓抑了全球的流動性，預精下半年，美國發行債券金額將較去年增加 3000 億美元，投資人擔憂美國財政情況惡化。

其他金屬交易方面，9 月鈀金上漲 5.30 美元，或 0.6%，收於每盎司 933.60 美元。10 月白金下跌 4 美元，或約 0.5%，收於每盎司 835.70 美元。9 月銅上漲近 1 美分，收於每磅 2.8180 美元。