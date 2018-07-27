台股盤中—蘋概股多頭回神 台積電領漲衝鋒 萬一附近高檔整理

台股再度站上「萬一」關卡，今 (26) 日開低走高後，盤面由蘋概股帶頭領漲，權值股台積電大漲逾 1% 帶頭衝，加上傳產填息行情同步推升，大盤最高來到 11066 點，上漲 56 點，台股表現優於亞股平均，預估成交量 1300 億元，日 K 有望收下連五紅。分析師預估，台股站穩「萬一」關卡兩天，隨著產業旺季到來，未來可望維持高檔整題型態。

電子三雄今日由台積電、大立光領漲，漲幅約在 1% 左右，鴻海昨日除息首日罕見貼息，今日股價仍在平盤遊走。

高通宣布終止收購恩智浦 (NXP)，董事會並授權 300 億美元買回庫藏股，外界解讀對聯發科有利，激勵聯發科股價強漲 3% 以上。

蘋果將在 8/1 公布第 3 季財報，市場預期，單季每股純益可望年增 37%，激勵蘋概股落後補漲，美律、瑞儀早盤攻上漲停，良維、旺宏、康控 - KY 也有半根停板以上漲幅。

傳產類股今日水泥、橡膠類股受惠填息行情，盤中走堅，台泥、信大漲幅在 2% 以上，橡膠則由正新漲幅逼近 4%，順利填息，表現領先橡膠類股。

被動元件傳日廠將在 8 月發動漲價攻勢，不過今日國巨、奇力新、信昌電、華新科盤中都轉為小漲，禾伸堂、大毅漲幅在 3% 以上。

砷化鎵族群穩懋日前法說會預告第 3 季恐旺季不旺後，股價跌破 200 元大關，近來股價波動過大，今日起預收款券並每五分鐘撮合一次，早盤約下跌 1%，宏捷科則維持小紅走勢。

觀察亞洲主要股匯市本月表現，台股漲 1.6%、匯率貶值 0.2%，日本股市上漲 1.2%、匯率貶值 0.5%，上證股市上漲 1.2%、匯率貶值 2.5%，韓國股市下跌 1.5%、貶值 0.8%，台股股匯市表現最為突出。

元富投顧總經理劉坤錫表示，台股站穩萬一兩天，撇除國際市場波動因素，整體產業到第 3 季營運動能平穩向上，靠著權值股股價平穩，加上傳產龍頭受到外資青睞，台股有望持續保持高檔整理型態。下半年隨著蘋果新機發表，台灣蘋概股股價有望一併發酵。