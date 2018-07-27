中鴻Q2獲利可期 法人估將較去年倍增

中鋼 (2002-TW) 第二季獲利亮眼，市場預期同集團的中鴻 (2014-TW) 也將繳出佳績。中鴻管理層主管指出，第二季在產品調價、出貨量成長之下，獲利表現優於預期，目前來看第三季也可望延續，營運可望淡季不淡。法人也預估，中鴻第二季毛利率將可望達 1 成以上、稅後純益季增率上看雙位數，有望較去年同期翻倍跳增。

中鴻表示，上半年每月平均出貨量達 20 萬頓，累計較去年同期增加 12 萬噸，其中 5 月外銷量更來到高點，預估出貨動能可延續至下半年，全年出貨量可達 240 萬噸。

今年中鴻盤價除 5 月開平盤外，其餘皆逐月調漲，價量齊揚之下，法人估中鴻第二季毛利率可望達 1 成之上，稅後純益可望季增超過 1 成、將較去年同期大幅成長。

中鴻也在近日開出 8 月份內外銷盤價，其中內銷價格方面，熱軋和熱浸鍍鋅鋼捲產品每公噸漲 350 元，冷軋每公噸漲 200 元，外銷價格方面，包括熱軋每公噸上漲 10 美元。

法人估，中鴻在出貨動能持穩、盤價續漲支撐下，第三季獲利可望維持第二季高檔，加上第四季喜迎旺季，全年可望交出亮眼的獲利成績。

中鴻第二季營收 122.65 億元，季增 1 成、年增 33.67%，累計上半年營收 233.92 億元，較去年同期成長逾 2 成。