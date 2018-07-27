亞投行援助低收入成員基金 香港承諾捐1000萬美元

亞洲基礎設施投資銀行行長金立群和香港特首林鄭月娥昨 (26) 日在北京共同宣佈，香港將向亞投行「項目準備特別基金」捐款 1000 萬美元 (約港幣 7847 萬元)。該基金向亞投行低收入成員提供支持，幫助其準備高品質的基礎設施項目。

據介紹，由於財政和技術能力制約，低收入國家可能難以籌備可融資專案，該基金將使其能獲得諮詢服務，進行可行性審查，環境、財務和法律評估及採購設備等。特別基金撥款有助於使專案具有財務可持續性、環境友好性及被當地社會所接受，從而提高項目的整體可融資性和獲得亞投行融資的機會。

金立群表示，特別基金已在幫助亞投行成員準備高品質的項目，香港的出資將進一步增加亞投行的資源，幫助低收入國家準備可融資的基礎設施項目。

林鄭月娥表示，亞投行正在協助亞洲各國填補基礎設施投資缺口，相信對該基金的出資將在實現亞投行的使命中發揮有益的作用。

據悉，亞投行已批准位於斯里蘭卡、尼泊爾、巴基斯坦和老撾的 5 個特別基金專案，共撥款 439.5 萬美元。

亞投行「專案準備特別基金」於 2016 年 6 月 24 日獲得亞投行董事會批准。中國承諾向該基金提供 5000 萬美元，韓國和英國也分別承諾提供 800 萬美元和 5000 萬美元。