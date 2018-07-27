〈財報〉金沙H1大賺44% 倫敦人年底動工、澳門投資加碼

受惠於到訪澳門人次增加，金沙中國 (1928-HK) 截至 6 月底止半年純利按年增加 44.4%，至 9.79 億美元，不派中期息，倫敦人年底動工，金沙澳門投資加碼至 140 億美元。金沙中國股價今隨大盤下跌，截至午盤，跌 1.084%，報港幣 41.05 元

圖：新浪財經

期內，金沙中國總收益淨額 42.7 億美元，年增率為 17.3%。經調整後 EBITDA 為 15.4 億美元，年增率為 25.4%，主要受大多數業務類別的收益增加所帶動。

該公司截至 6 月底止，娛樂場收益淨額 33.8 億美元，年增率為 19.7%，增長主要來自於澳門威尼斯人和金沙城中心收益淨額增加所致。

金沙旗下澳門威尼斯人娛樂場於期內收益淨額為 13.93 億美元，年增 22.8%，轉碼金額 153.3 億美元，年增 35.4%。澳門威尼斯人客房收益總額 1.09 億美元，年增 32.9%，入住率 95.8%，年增 6.2%。

另一娛樂場金沙城中心，截至 6 月底止，娛樂場收益淨額 8.04 億美元，年增 19.1%，轉碼金額 50 億美元，年跌 7.8%。金沙城中心客房收益總額 1.6 億美元，年增 24%，入住率 93.2%，年增 12.8%。

此外，金沙中國於中期報告表示，澳門威尼斯人的貴賓博彩區將進行翻新，該等博彩區將設有全新傢俬及固定裝置配以現代風格，同時亦翻新科技項目，以滿足貴賓客的需求，建設工程已於今年初展開，該區域將從下半年開始逐步開放，至 2020 年底完工。

另一方面，去年 10 月，金沙城中心將透過於外部及內部增設大量主題元素，將金沙城中心翻新、擴建及重塑為新的綜合度假村—澳門倫敦人。澳門倫敦人包括倫敦知名的部分地標、一個擴建的零售購物中心，以及約 370 間位於酒店大樓內部的新增豪華套房，預計 2020 年完工。

拉斯維加斯金沙資料顯示，打造倫敦人、巴黎人套房轉換、翻新威尼斯人及百利宮貴賓博彩區等，將令金沙中國在澳門投資的總額，由原先的 130 億美元，加碼至 140 億美元，預期在路氹的酒店市場佔有率增至 2020 年的 50%。