能源盤後─沙國換運輸航道  財報季開跑：殼牌、Total 亮眼

沙烏地阿拉伯停止其船隻通過紅海運輸水道後，週四 (26 日) 原油價格上漲，而中東緊張局勢破壞了石油流動的供應。

布蘭特原油期貨收高 0.59 美元，或 0.79% 至每桶 75.00 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.31 美元，或 0.45% 至每桶 69.61 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.31% 至每加侖 2.112 美元。

天然氣收高 0.001 美元，或 0.04% 至每一千立方英尺 2.756 美元。

在胡塞 (Houthi) 叛亂分子襲擊其 2 艘油輪後，全球最大的原油出口國週三停止了通往 Bab el-Mandeb 海峽的運輸。自 2015 年以來，沙國為首的阿拉伯聯盟一直在葉門與 Houthi 作戰，Houthi 被視為伊朗的延伸集團。

通過 Bab el-Mandeb 水路的油量將被重新定向到非洲之角，意味著航行時間更長。雖然交易員將意識到這不是實際的供應損失，但此事件會對流量和時間產生連鎖反應。

Bab el-Mandeb 海峽 / 圖：谷歌

德國商業銀行 (Commerzbank) 估計，每天約 480 萬桶原油和產品通過在紅海入口處的這個海峽，使地中海和大西洋地區的石油供應短期內可能會收緊，對短期布蘭特原油價格提供支撐。

美國能源信息署 EIA 最新的每週數據顯示原油庫存減少 610 萬桶至 4.05 億桶，比預期的下降幅度更大。數據還顯示汽油需求增加。

有跡象顯示，美國和歐盟正在緩和最近的貿易戰，使原油價格受到支撐。美國總統川普和歐盟委員會主席 Jean-Claude Juncker 週三同意達成協議，允許歐盟成員國進口更多美國液化天然氣和大豆，同時美國將推遲徵收新的關稅。

近期，為了防止油價下跌，能源公司開始往成本較低的資本支出 (CAPEX) 發展。

挪威能源公司 Equinor (EQNR-US) 最近西海岸 80 英里處就啟動了一項新深海鑽井臺，此臺沒有直升機降落臺或廁所，而是顯示了新一代的低成本鑽井項目。如需維護，人員可將乘船進來，而營運都是 5 英里外遠端控制。

另外，在企業方面，荷蘭皇家殼牌 Royal Dutch Shell (RDSA-US) 開跑了大型能源公司的財報季。殼牌週四 (26 日) 公布第 2 季財報顯示，淨利潤年增率幾乎翻 3 倍，從去年同期的 19 億美元提升到 52 億美元。

如此強勁的數字也促使殼牌大力的回饋股東，提出了一項 250 億美元的庫藏股回購計劃。

法國能源公司 Total (TOT-US) 週四財報也亮眼，在近期油價攀升的當下，淨利潤年增率為 44%，而 EPS 年增率為 36%，每股 1.31 美元。