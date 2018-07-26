能源盤後─EIA報告支撐價格 油價自貿易戰以來與股市脫鉤

政府數據顯示美國原油庫存大幅下降以及汽油需求增加後，即使夏季駕駛季即將結束，週三 (25 日) 油價還是不降反漲。

布蘭特原油期貨收高 0.70 美元，或 0.95% 至每桶 74.50 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.75 美元，或 1.09% 至每桶 69.27 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.38% 至每加侖 2.087 美元。

天然氣收高 0.038 美元，或 1.40% 至每一千立方英尺 2.757 美元。

美國能源情報署 EIA 週三公布的週報顯示，美國原油庫存減少 610 萬桶至 4.05 億桶，比分析師預計減少 290 萬桶還多。

在看漲油價的報告發布後不久，油價飆升近 2%，至每桶 69.70 美元的 7 個交易日高點。但由於投資者對數據進行了更深入的研究，油價在週三下午收回部分漲幅。

對石油庫存如此大幅下降的平靜反應，似乎是由於大部份的庫存減少是來自於被稱為 PADD 5 區域的美國西海岸地區，區塊大致落在美國加州範圍，該地區的下降幅度為 450 萬桶。

而 PADD 3 墨西哥灣沿岸地區，由於靠近涵蓋二疊紀盆地的西德克薩斯州，被投資者認為更為重要，只下降了 65,000 桶原油庫存。

GMP FirstEnergy 的 Martin King 表示，加州是一個獨立市場，主要依賴進口的原油，所以或許一艘油輪可能沒有準時登陸，而遲到了一天。如果真是這樣，下週的西海岸 (PADD 5) 數據可能顯示出巨大的逆轉。

每週美國原油庫存 / 圖：EIA

分析師表示，EIA 的數據整體上還是支撐著價格，並指出美國上州原油、汽油和柴油等燃料庫存總量減少近 1000 萬桶。

報告還顯示，美國石油產量保持穩定，達到創紀錄的每日 1100 萬桶。原油出口再次開始飆升，與前一週相比增加了 120 萬桶，達到每日 270 萬桶。供應給美國市場的汽油，被視為汽油需求的代表，每日增加至 980 萬桶，表明汽油需求量未減。

美國與伊朗之間的緊張局勢升級，也次引發了投資者的擔憂，即美國對伊朗伊斯蘭共和國的更嚴厲經濟制裁可能會嚴重擾亂其石油出口。

此外，分析師們認為自 5 月的美國貿易戰以來，原油價格與市場開始脫鉤。更高的油價不再代表牛市，而能源生產國的增產也促使了價格與供需基本面的聯結。