被寄予厚望的比特幣ETF申請再度被拒 比特幣跌破8000美元

Winklevoss 兄弟的比特幣 ETF 申請再次被拒，美國證監會 SEC 仍然顧慮市場操縱問題。

這意味著第一個比特幣 ETF 產品的面世再度被推後。Winklevoss 兄弟的比特幣 ETF 曾在去年 3 月第一次被拒，4 月底，SEC 決定重審這一申請，但最終還是在昨日再度拒絕這一產品。

受此消息刺激，比特幣跌超 200 美元，跌破 8000 美元；其他主流數位貨幣也有不同程度的下跌。在對 ETF 產品過審的期待下，比特幣近日漲回兩個月高點。

ETF 即 Exchange Traded Fund，是在交易所交易的基金，其錨定的標的有可能是指數、商品或是一籃子商品。

Hester Peirce，一名 SEC 委員，對拒絕 Winklevoss 兄弟的比特幣 ETF 產品面世表達了反對意見。該委員認為，虛擬貨幣市場需要更多的機構化參與，才能打消監管層對市場操縱等問題的擔憂，而否決 ETF 產品阻礙了這一進程，還打壓了創新。

2017 年 12 月，比特幣期貨正式上線交易，第一個虛擬貨幣衍生品自此誕生。這一度令投資者對虛擬貨幣 ETF 充滿期待，在 SEC 第一次拒絕比特幣 ETF 時，其中有一條理由在於，比特幣市場尚未受到廣泛監管，而期貨交易意味著監管更加深入。

但從 SEC 昨日的聲明來看，比特幣交易的公允程度仍是主要的顧慮。對於 Winklevoss 兄弟提到的，「比特幣天然具有抵禦市場操縱的能力」，SEC 表示恕難苟同。

SEC 稱，比特幣的買賣價差極大；比特幣期貨市場的交易量很小，只有鉑金交易量的 20%，白銀交易量的 2.5%。

SEC 還提到了比特幣交易所的駭客問題，並指 2017 年的價格大幅上漲是市場操縱所致。

不過，彭博智庫分析師 Eric Balchunas 提到，比特幣 ETF 還有面世的希望，其他結構不同的產品或許能獲得監管機構的認可。還有至少 4 個比特幣 ETF 產品正在等待監管機構的批准。

數位貨幣先行者瑞典，已經上線了比特幣 ETP（交易所交易產品）。