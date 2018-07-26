【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

加權指數今日早盤站上 11000 點，不過重量級電子股台積電、大立光以及鴻海依舊不給力，指數一度遭壓回平盤之下，不過隨著鴻海觸底反彈，指數也一路震盪走高，尾盤在台積電拉升勉強收紅下，指數收盤上漲 44.82 點，站回 11000 點；籌碼面，外資於現貨買超 28.8 億，期現貨合計買超 75 億。

《國際金融市場焦點分析》

滬指今日小幅開低後，隨即受到次新股集體殺跌影響，指數在跌破 2900 後賣壓持續加大，雖然天津自貿區題材以及基建股盤中爆發對指數有縮拉升，但各板塊整體跌多漲少，滬指連續兩天量縮拉回整理，中國平安及中信證兩大金融權重今日同步重挫逾 2%，A50 指數因此也下跌超過 1%；川普表示希望與歐盟達成貿易協議，市場風險偏好情緒揚升，歐元領漲非美貨幣．靜待晚間 ECB 會議。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 昨日公佈原油庫存變化為減少 614.7 萬桶，優於市場預期的減少 300 萬桶，加上汽油庫存變化為減少 232.8 萬桶，優於市場預期的 109.2 萬桶，原油庫存及汽油庫存數據顯示，目前原油市場需求仍處於強勁，推動 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步呈現上漲；農產品市場方面，受到乾旱影響，包括歐盟、俄羅斯及澳洲等地小麥產量可能下修，推動小麥期貨大漲超過 6%。

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