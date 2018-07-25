能源盤後─API庫存緩減 伊朗影響不大 中國提高支出助油價小漲

中國預計提高政府支出的計劃將使全球石油需求保持強勁，並擔心美國和伊朗之間的緊張局勢可能會擾亂供應基本面，使油價週二 (24 日) 上漲。

布蘭特原油期貨收高 0.62 美元，或 0.85% 至每桶 73.68 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.87 美元，或 1.28% 至每桶 68.76 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.9% 至每加侖 2.071 美元。

天然氣收高 0.029 美元，或 1.08% 至每一千立方英尺 2.724 美元。

中國國務院公布了支持成長的新措施，例如減稅與基礎設施投資的特殊債券，這些措施也廣泛的被金融市場所買單。

由於石油市場試圖評估伊朗原油供應可能存在的風險，週一 (23 日) 油價便在損益之間波動著。分析師們認為川普與伊朗的關係將會是風聲大雨點小，相較之下，原油生產商將已高價位販售更多石油。

川普在今年 5 月份撤回了美國 2015 年以遏制伊朗的核計劃的國際協議，並實施經濟制裁以企圖阻礙伊朗石油工業的穩定基礎。分析師估計，伊朗每日可超過 250 萬桶的原油出口，將有超過 100 萬桶受到影響。

美國能源情報署 EIA 將於週三 (25 日) 公布關於美國石油庫存的官方每週數據，而分析師預估上週庫存平均下降 290 萬桶。

行業組織美國石油協會 API 週二 (24 日) 晚間表示，本週數據顯示上週原油供應減少了 320 萬桶，汽油庫存減少 490 萬桶，蒸餾油庫存減少 130 萬桶。