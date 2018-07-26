盤點7月前十大強勢股票基金 新興市場稱霸

7 月全球市場明顯翻揚，同步反應在基金績效上，統計 7 月以來 MSCI 世界指數上漲近 3.5%，帶動股票型資產跟著水漲船高，值得留意的是，上半年普遍遭國際資金賣超的新興市場，7 月來表現急起直追，包括巴西、泰國、馬來西亞、印度等單一國家基金，均名列 7 月漲幅前十名。

摩根新興雙利平衡基金產品經理張乃文表示，美元指數 7 月漲勢暫歇，加上國際變數暫緩，帶動國際資金重返新興股市，其中以巴西股市大漲逾一成漲勢最亮眼，並帶動 7 月巴西股票基金平均績效大幅彈升近 13%，為股票型基金類型之冠。

另外，亞洲相關的泰國、馬來西亞、印度基金等，也繳出單月上漲 3.45% 至近 6% 的好表現。

而近年來收益型資產逐漸受到投資人青睞，在行情震盪時能透過股息保護等優勢，發揮跟漲抗跌作用，全球收益型股票 7 月以來報酬也不俗，22 檔基金平均繳出 2.76% 漲幅。

張乃文表示，下半年以來全球環境漸漸轉為對新興市場有利，除了新興市場有基本面支持，據估計，2018 年整體新興市場企業 EPS 成長率有望達到 15.7%，再加上強勢美元暫歇與原物料價格持續走升，皆有助吸引資金回補新興市場。

投資布局上，投資人若有意參與新興市場，建議可加碼科技、金融、消費，掌握未來產業發展趨勢，並以獲利能力佳且負債比較低企業為布局主軸。