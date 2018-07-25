〈分析〉新興市場的3大經濟衝擊：外匯存底不足、強美元、貿易戰

財經部落格《Seeking Alpha》專欄作家指出，在外匯存底不足、美元維持強勢與貿易戰之下，新興市場國家恐迎來一場經濟危機，新興市場將面臨高通膨、貨幣大貶、違約率增加、流動性問題與高利率。

外匯存底

下圖的 16 個國家，對外負債為 3.4 兆美元，但他們的外匯存底僅有 1.3 兆美元，代表著這些國家沒有足夠的資產償還外債，外匯存底短缺可能導致新興市場國家出現經濟危機。

新興市場國家的外債 (紅色) 與外匯存底 (紫色)

而海外債務的累積，比國內債務攀升來的更為危險，因為需以外幣償還債務，在新興市場國家貨幣貶值之下，償還外債的壓力將倍增。以土耳其為例，今年第 1 季該國的外匯存底為 1340 億美元，但該國向外借貸達 4670 億美元，而外國貸方僅接受如美元等外幣，而不接受土耳其里拉。

強勢美元

截至 2018 年 7 月 19 日，下圖 16 種新興市場貨幣中，有 13 種貨幣在過去 5 年期間兌美元貶值超過 20%。阿根廷、烏克蘭、埃及、土耳其和巴西的貨幣兌美元在這段期間分別貶值高達 80.3%、69.0%、60.9%、60.5% 和 42.5%。以 1 年期間計算，阿根廷、土耳其、巴基斯坦和巴西的貨幣兌美元匯率分別貶值 38.8%、26.7%、18.12% 和 14.1%。

新興市場貨幣兌美元大幅貶值

貨幣突然貶值可能導致金融系統不穩定，並使價格水平攀升，而由於資產貶值，資本將大幅出逃，央行不得不提升利率以吸引外資進入。然而，貨幣貶值、高通膨和高利率的組合，將增加通膨與金融市場違約風險，再度導致外資撤離，這個週期將一再重複，直到該國破產或解決其財務問題為止。



美國聯準會 (Fed) 在 2014 年結束 QE 政策，並將聯邦基金利率提升至 1.75%-2% 水平，聯準會升息使得美元兌大多數貨幣升值，尤其是兌新興市場貨幣，聯準會預計今年將再升息 2 碼，美元可能將持續走升。

貿易戰

出口是新興市場國家經濟增長的重要因素，在 2017 年，下圖中的 12 個國家出口占比為其 GDP 的 20% 以上。越南的出口占比為 98.6%、馬來西亞為 75.2%、白俄羅斯為 65.0%、烏克蘭為 47.9%、墨西哥為 37.4%、摩洛哥為 35.7%。

2017 年出口於 GDP 的佔比



受出口驅動的新興市場國家，在貿易戰中更容易受到影響，因其的經濟增長高度依賴出口。貿易保護政策，可能會使公司利潤受損，而當這些新興市場國家公司，因貨幣貶值和流動性問題未能償還外債，它將倒閉。

當一家公司倒閉時，災難可能蔓延至其他公司，連帶影響股票市場，外資將撤離，在環環相扣下引發經濟危機。