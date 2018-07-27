【統一投信】A股短線底部浮現 投資人信心為關鍵

中國 A 股在創下近兩年多以來低點後，出現觸底反彈。統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，A 股本次反彈出現在官方發布政策利多之前，顯示投資人多半認同 A 股已超跌並積極入市，短線底部浮現，不過，由於整體股市動能仍不足，且市場風格快速切換，資金在各板塊輪動迅速，預估未來長期趨勢仍將回歸企業營運基本面，績優個股表現可望明顯優於大盤，整體指數緩步上揚，上揚斜率則仍賴投資人信心是否回復。

下半年投資布局策略，以低基期個股搭配高熱度題材成長股，主要看好三大投資方向，首先是傳媒板塊有越來越多獨角獸掛牌，人氣及成長性可望帶來資金效應，其次是美國電子車大廠特斯拉（Tesla）即將在上海設廠，可望帶動中國電動車族群，以及跌深後投資價值浮現的金融股。

陳朝政表示，先前中國股市受到美中貿易戰擴大的不確定影響而持續下挫，上證指數最低來到 2,691 點，創 2016 年 1 月以來最低，與過往中國股市反彈走勢不同的是，以往都是政府公佈政策後，由政策帶動股市反彈，但這次在缺乏明顯政策利多推動下，就開始了一波反彈，顯示多數投資人也認同這已是股市底部。隨後在政策上，一行兩會發佈資管新規細則，其嚴厲程度低於市場預期，市場解讀中央向市場釋放了一個監管政策階段性放緩的信號，預期本波反彈週期可望延續一段較長時間。

匯率方面，人民幣對美元持續下滑，跌幅達一年多來新低，由於人民幣走弱可能再次招來美國操縱匯率指控，外債金額較大的企業負擔也將加重，市場仍擔心資金外流風險，面對川普再度揚言可能將對中國商品課稅範圍擴大至 5,000 億美元，同時嚴辭抨擊中國操縱匯率，可能是本波資金尚未大幅回流股市的主因。

宏觀經濟方面，中國第二季 GDP 年增率由上季的 6.8% 小幅下滑至 6.7%，上半年 GDP 年增率為 6.8%，符合市場預期，不過工業生產年增率僅有 6%，表現不理想。值得留意的是，近期成長動能減弱的消費有復甦情況，6 月整體消費品零售銷售總額年增率達 9%。隨著時序進入下半年需求旺季，預期消費成長動能將可持續增溫。中國股市體質雖然不錯，但因投資人信心不足，氛圍較弱，指數不易出現大漲行情，在市場氛圍好轉之前，仍以積極選股、換股操作為主。

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