【富蘭克林】關注貿易政策進展，大中華市場投資價值浮現

受到美中貿易摩擦紛擾以及中國自身去槓桿、房市調控等緊縮政策影響，中國 A 股今年以來表現持續疲弱，而六月以來受貿易衝突加劇拖累，原先表現相對強勢的港股市場也同步陷入修正格局。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人周國剛表示，美中貿易攻防將維持較長一段時間，政策反覆將持續影響市場，但評估雙方最後透過協商達成解決方案仍是基本情境，且中國企業獲利動能強勁，四五月工業企業利潤年增率分別達 21.9%、21.1%，顯示未來一個月陸續公佈的中報業績應仍有不錯表現，企業獲利面利多或有利帶動中港股市走勢。整體而言，面臨貿易衝突可能引發經濟不確定性上升，近期包含中國人行與銀保監會相繼發出寬鬆政策訊號並實際為市場注資，六月份銀行新增貸款金額衝高至 1.84 兆人民幣之歷年六月新高規模，即給予市場較為明顯的政策暗示，中國政府有能力可以增加信貸規模，後續亦可能有較為積極的財政政策推動，有助緩衝可能的經濟下行壓力。

富蘭克林證券投顧表示，中國現階段經濟表現與企業獲利動能均優於 2015 年，但滬深 300 指數未來 12 個月預估本益比僅 10.65 倍、甚至低於 2015 年水準，雖美中貿易摩擦仍有不確定性存在，但因基本面較佳、評價面較低，仍看好全年度中國股市表現，建議採取分批加碼策略佈局。

富蘭克林坦伯頓大中華基金佈局側重科技與金融類股，著眼大中華區科技產業發展日新月異，並透過新產品與服務改變大眾生活模式，看好中國網路巨擘與台灣半導體產業龍頭，國企改革為中國官方施政重點，而債轉股強化企業財務槓桿為重要策略，看好具備國企改革概念的中國銀行股。此外基金加碼消費與商品類股，主要為中產階級崛起消費實力茁壯，對於消費的物品與服務的需求隨之升級，看好汽車、民生用品與食品零售業者，而經濟高速發展後，隨生活品質提升，環保概念也躍升官方施政重點項目，看好能源原物料整併有利龍頭產業。

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