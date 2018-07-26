高盛：新興市場谷底已過 七月的反彈只是個開始

鉅亨網編譯陳世環 2018年7月26號18點26分

高盛 (Goldman Sachs) 的一份報告指出，新興市場資產可能在上月已觸底，7 月的反彈可能是今年下半年持續反彈的開始，而買在谷底將是一項艱難的任務。

分析師 Caesar Maasry 和 Ron Gray 在報告中寫道，2018 年的走勢符合歷史軌跡，並認為經濟數據成長最近出現穩定跡象，而數據通常是比估值更好的指標。

高盛對拉丁美洲股市和貨幣市場的建議如下：

就新興市場信貸而言，墨西哥、黎巴嫩和埃及高收益債陷入困境。

最佳債券市場為巴西、秘魯和哥倫比亞，其殖利率曲線相對陡峭。

除股票外，所有南非資產均可青睞。

在重大政治風險未消退前，避免進入土耳其的本地債券市場

由於和美國貿易的局勢仍然緊張，繼續減持亞洲股市。

在新興市場第二季大跌後，有愈來愈多的資產管理公司願意在新興市場分配更多資金。高盛表示，買在低點是一項艱鉅的任務，進出時機錯誤則會讓人感到痛苦。

高盛認為新興市場股市及信貸市場已走出股底。(來源：Bloomberg)

資金在年中撤退拉新興市場並非特例，高盛表示，回溯到 1988 年中期，股票的年度中值縮減幅度分別為 19% 和 9%，那段時間裡，典型的拋售導致信貸利差增加 130 個基點，當地利率並上升 80 個基點。

Maasry 和 Gray 指出，新興市場資產往往波動大，每年都會發生這種修正，而今年的走勢和歷史經驗一致。

他們表示，現在是否適合重返新興市場因資產類別而異。他們表示，通常在股票或貨幣市場反彈初期會更加痛苦，而信貸市場則在風險和回報之間提供更好的平衡。