聯邦銀上半年EPS 0.52元 收益結構以利息淨收益佔63.47%最大

聯邦銀 (2838) 今日召開法說會，公佈今年上半年自結業務皆穩健成長，上半年稅後淨利 14.84 億元，每股盈餘 0.52 元，稅後淨利較去年同期成長 15.58%，每股盈餘則較去年同期增加 0.03 元，成長 6.12%。聯邦銀 2018 年上半年整體淨收益 53.25 億元，較去年同期成長 9.55%。聯邦銀表示，收益結構以利息淨收益佔 63.47% 最大，手續費淨收益佔 23.23% 居次，其他淨收益佔 13.30%。



聯邦銀說明，今年上半年在整體業務量成長部分，存款業務較去年同期成長 4.46%，放款業務較去年同期成長 11.81%。信用卡業務方面，上半年簽帳金額 454.55 億元，收單金額 283.53 億元，分別較去年同期成長 6.88% 及 5.44%，流通卡數至今年 6 月底已達 208 萬 8891 卡，市佔率 4.07%。



另外，聯邦銀指出，在業務成長方面，同時仍保持優良資產品質，截至今年 6 月底止，逾放比率 0.13%，呆帳覆蓋率 828.37%，第一類資本適足率 12.33%，整體資本適足率 13.95%。