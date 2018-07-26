〈超商消費質變〉雙雄搶開複合店 小七百坪烘焙概念店登場

面對超商高密度競爭環境，統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 近來持續發表新店型，藉此提升硬體設計和服務，今 (26) 日又推出全新「烘焙複合概念店」，結合未來形象店和複合店兩種店型模式，面積高達 112 坪，是目前全台最大家的 7-ELEVEN，統一超強調，將持續透過集團資源整合，因應快速變化的消費環境。

統一超「烘焙複合概念店」是結合集團的各大烘焙事業體資源，包括聖娜、多拿滋和貝洛邦等品牌，從包裝麵包、現烤直送麵包、甜甜圈和冷藏甜點，提供多達 71 種選擇。

目前 7-ELEVEN 的烘焙結構有包裝麵包、冷藏甜點、現烤直送麵包 (35 店)、Mister Donut 甜甜圈專櫃 (231 店)，由於具備 24 小時營業優勢，相關商品業績逐年成長 20-30%，已成為國內烘培主要銷售通路之一。

7-ELEVEN 首家「烘焙複合概念店」座落在台北信義區商辦中心，針對此商圈特性，統一超除策劃烘焙糕點概念區，也擴大自助式服務，提出完整熱食區提案、多功能座位區和智慧綠能設備，總坪數高達 112 坪，是全台面積最大的 7-ELEVEN，統一超樂觀看待，將會帶進更多新來客。

統一超日前除了發表無人店話題性十足，持續觀察消費者需求推出複合店型，今年以來已開出美妝複合店「K ・ Seren」，並與集團旗下 BEING-fit 聯名推出健身複合店，此次又全新祭出烘培複合店，顯示在超商高密度的環境下，店格調整成為下一個超商發展的趨勢。