LINE Pay釋股引資北富邦銀、聯邦銀 傳為爭取成立純網銀

社群平台 LINE 今 (25) 日宣布，LINE Pay 董事會通過接受台北富邦銀行與聯邦銀行投資，總投資金額超過 47 億元，其中，台北富邦銀行持股 19.99%，聯邦銀行持股 10%，此為 LINE Pay 首次在海外釋股，盼能藉此與台灣銀行業者深入合作。業界猜測，LINE Pay 釋股是盼能藉由銀行參股的結盟合作，協助 LINE 在台爭取成立純網銀。

先前就有消息傳出，LINE 總部為因應在台申請網銀業務受阻，轉而採取釋出 LINE Pay 公司 5 成以下股權給國內銀行業者，藉由銀行參股的結盟合作形式，在台爭取成立純網銀。

而 LINE Pay 董事會今日通過接受台北富邦銀行與聯邦銀行投資，總投資額超過 47 億元，其中，台北富邦銀行持股 19.99%，聯邦銀行持股 10%，這也是 LINE Pay 首次在海外釋股，LINE 方面表示，是要藉由這次釋股，與台灣銀行業者建立更緊密的合作，攜手推動無現金與無錢包的行動支付時代。

不過，從 LINE 先前規劃在台設立純網銀卻受阻來看，業界猜測，LINE Pay 此次釋股給國銀業者，很有可能是要以此方式，與台灣銀行業者攜手進軍網銀業務。