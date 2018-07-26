募銀彈建河南廠 福貞-KY 8400萬美元聯貸案今完成簽約

福貞 - KY(8411) 今宣布，美金 8,400 萬元聯貸案於今日完成簽約儀式，資金主要運用於興建河南新廠、償還銀行借款暨充實中期營運週轉資金。福貞 - KY 指出，此次聯合貸款案係由玉山銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，參貸銀行計有遠東國際商業銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、安泰商業銀行、星展銀行、元大商業銀行、台新國際商業銀行、板信商業銀行及國泰世華銀行總計 10 家金融機構。



該簽約典禮由福貞 - KY 董事長李榮福與玉山金控暨玉山銀行總經理黃男州，以及所有參貸銀行代表共同與會並完成簽署。李榮福說明，此次聯貸案資金主要用途為因應集團未來營運成長及河南新廠建廠資金需求，並藉以充實公司中期營運資金及償還銀行借款。



李榮福亦表示，對公司經營及所屬金屬包裝產業之未來發展深具信心，在面對公司市值長期間明顯被低估之時，不排除在適當時機以正面理性的方式，維護公司及廣大投資股東的整體利益。



福貞 - KY 提到，將以行動落實中國大陸綠色發展戰略，堅持節約優先、保護優先，投入相當資金用以進行科技創新和設備購置，並將善盡企業社會責任，讓品牌競爭力再升級，也對公司及所屬產業的未來營運發展及動能，保持正面客觀的態度。