〈Line進純網銀〉釋股引想像 北富銀看後續規畫 聯邦銀不評論

社群平台 LINE Pay 董事會今 (25) 日通過接受台北富邦銀行與聯邦銀行投資，總投資金額超過台幣 47 億元，其中台北富邦銀行佔股 19.99%，聯邦銀行佔股 10%，這是 LINE Pay 第一次在海外釋股，由於 LINE 不排除在台灣設立純網銀，業界猜測此次釋股與爭取純網銀業務有關，對此，北富銀表示，要看 LINE 如何規劃再說，而聯邦銀則說不相關，但後續是否有進一步規劃目前無法評論。

業界猜測 LINE Pay 此次釋股，是盼能藉由銀行參股的結盟合作，協助 LINE 在台爭取成立純網銀，針對此事，聯邦銀表示，此次入股與設立純網銀不相關，主要是行動支付方面的合作，至於接下來是否會有設立純網銀的規畫，聯邦銀表示，董事會未通過前，目前無法評論。

台北富邦銀行今日董事會通過 LINE Pay 19.99% 股權投資案，總投資金額為新台幣 31.58 億元，本案待主管機關核可後始得進行。

北富銀總經理程耀輝指出，行政院宣示「2025 年行動支付普及率達到 90%」政策目標，希望透過政府、民間和業界的共同努力，建立智慧國家的願景，而生活即金融，金融即生活是北富銀持續努力的目標，未來希望客戶可以更低成本享有更便利的支付服務。

聯邦銀行則表示，為推動金融科技創新服務，今日董事會通過投資 LINE Pay10% 股權，約新台幣 15.8 億元，本案尚待呈報主管機關取得核准後，始可進行。

而聯邦銀行將與 LINE Pay 平台合作，結合眾多商家陸續推出各項行動支付金融服務，提供用戶更便利的行動金融體驗。