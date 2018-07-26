貿易戰衝擊：中國太陽能板製造商「出口凍結」

受到美國關稅以及中國太陽能 531 新政的影響，常州作為中國太陽能電池板產業的中心，近期業務停滯不前，出口受到凍結。

2015 年中國超過德國成為太陽能產量最大的國家。2017 年，中國的光伏模板 (PV) 市場達到了 100 千兆瓦 (GW) 的里程碑，足以為 7000 萬戶家庭供電。

美國政府因而採取了幾項措施來阻止中國對美國太陽能產業造成的破壞。1 月份，川普政府對中國進口的太陽能電池和組件徵收關稅 ，第一年為 30%，隨後每年下降 5%。然後在 6 月份的中美貿易戰中，中國進口的太陽能電池和組件成為 25% 關稅的目標，為貿易戰中 500 億美元中國產品的一部分。

對中國太陽能板製造商的第二次打擊來自國內。北京方面在 5 月底下達 531 新政，將太陽能項目標杆電價下調，並削減了面板製造商的政府補貼。

「不僅面板廠關閉，而且太陽能電池矽晶圓設備的運轉率也大幅下降，」世界頂級太陽能電池板製造商之一的天合光能員工表示，「我們六月的工資降到了 2000 多元 (295 美元)，僅為去年的一半。」

天合光能的工廠位於當地政府創建的工業園區，以促進太陽能板產業。江蘇沿海省份常州最初以紡織工業而聞名，但近年來已轉向太陽能電池板。這座城市被稱為「東方矽谷」。

該公司表示，面板廠關閉是與為了與常州另一家工廠合併，大約 100 名員工將被位於同一城市的矽晶片場吸收。

「短期調整旨在實現長期成長，」中國工業和資訊部門的一位官員解釋政策變化。

面對這些打擊，有專家預測今年的產量將低於去年。太陽能行業專家王嗣昌估計，將損失 1 兆元人民幣和 250 萬個就業機會。中國政府近日終於開始應對不斷惡化的狀況。於 6 月底成立了國際可再生能源投資聯盟，由國家指導小組製造商和金融機構組成，尋找並培育代替美國的新出口市場。