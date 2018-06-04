中國太陽能「531新政」惹議 專家：56%產能恐閒置

中國國家發改會、財政部、國家能源局聯合發布的一份關於太陽能新政的通知，在行業內引起熱議。有分析師認為，「531 新政」若真執行，太陽能製造業將會有 56% 的產能閒置。

據《每日經濟新聞》報導，國家發改委研究員、可再生能源學會理事、王斯成，6 月 2 日致函中國可再生能源學會光伏專委會，稱「531 新政」將會對太陽能製造業造成很大衝擊。也有業內人士直言，沒想到新政策如此嚴厲。

根據「531 新政」，在國家未下發文件啟動普通電站建設工作前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設。陽光時代律師事務所合伙人葛志堅指出，這實際上把太陽能平價上網政策，從原定的 2020 年向前推了兩年，未來普通地面太陽能電站都將是不依賴國家補貼的平價上網項目。

此外，新政還進一步明確要規範分散式太陽能發展，今年安排 1000 萬千瓦左右 (即 10GW) 規模，用於支持分散式太陽能項目建設。

中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎表示，新政背景是補貼壓力較大，開發總量的「急剎車」將刺激行業進一步降低開發成本，向無補貼模式發展，並非是為了打壓太陽能行業。根據財政部統計，截至 2017 年底，可再生能源補貼缺口已達到 1000 億元。

不過，王斯成在意見信中指出，「531 新政」若真執行，太陽能製造業將會有 56% 的產能閒置，對太陽能產業是非常大的衝擊。對此，太陽能專委會發文回應稱，將連同太陽能行業協會，匯總大家意見，向三部門反映意見，提出建議。太陽能行業協會也稱，目前在積極做各方面的工作，已經發出調研和意見徵集通知。

受新政策影響，A 股太陽能發電板塊低開低走，太陽能發電指數跌 2.79%，居 Wind 概念指數跌幅榜第二位。個股中，陽光電源、通威股份、三超新材、福斯特等股票跌停。