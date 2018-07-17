中國太陽能企業忙賣電站 市場憂有現金流壓力

中國官方在今年 5 月底推出太陽能新政後，近來多家太陽能上市公司紛紛發布轉讓旗下發電站資產公告，代表太陽能產業已開始未雨綢繆，轉為手持現金，甚至恐開始面臨現金流壓力。

由於太陽能發電站因鎖定上網電價或購電協議且已納入國家補貼目錄，通常被視為優質資產。

陸媒報導，雖然太陽能企業轉讓發電站並非新鮮事，但中國太陽能新政實施後，相關轉讓數量大增。從 6 月下旬至今，A 股有關太陽能發電站資產交易的公告就包括隆基股份、正泰電器、航太機電、科陸電子、東方日昇、亞瑪頓等 6 家上市公司。

中國太陽能企業選在此時賣出太陽能發電站，多少和太陽能新政有關，尤其出售方可能面臨著現金流的壓力。一名電力設備與新能源行業分析師私下透露，同為可再生能源行業，近期風電拿到的銀行貸款利率為 5% 左右，太陽能企業普遍在 6% 以上，甚至有的高達 10%。他表示，太陽能目前屬於銀行貸款不太敢介入的行業。重點不在於開多高利率的問題，而是很難批貸。

有專家表示，一旦行業景氣變差、經營性現金流惡化，銀行就可能會抽銀根，企業融資性現金流也跟著惡化，最後只能被迫出售資產。

但也有企業在此時低價買進，例如東方日昇近期買進多項轉讓的發電站資產，東方日昇市場部總監莊英宏表示，最近收購的電站資產都是比較好的資產，是長期穩定的現金流，看好現在正是買的好機會。

晶科能源副總裁錢晶認為，新政對行業短期看是有很大影響，長期看其實有利於行業健康可持續發展。而中國官方推出新政，也代表政府有決心和行動來解決一些實際的痛點和問題，如果避而不談，只會讓問題積重難返。他指出，這會讓體質好的設備製造企業走出紅海，成為真正賺錢的企業。