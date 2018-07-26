vivo高階新機登台 目標明年擠進前5大 台廠供應鏈可望受惠

中國手機品牌 vivo 去年 12 月登台搶市，短短 7 個多月已有 5 款手機在台上市，今 (26) 日宣布全球首款升降式前置鏡頭全螢幕手機 vivo NEX 將開賣，首波到貨 1000 支，台廠供應鏈聯發科 (2454-TW)、光燿科、敦泰、臻鼎 - KY 等可望跟著受惠，vivo 香港商維沃台灣副總韋奇夆指出，今年持續拓展通路，目標明年底達 3000 個銷售據點，明年擠進台灣市場前五大。

韋奇夆表示，目前已在台上市的手機包括 V7、 X21、V9、V9 Youth，銷售成績都還不錯，通路反應良好，繼 NEX 開賣後，下半年將會視消費者需求再引進手機，目前 vivo 在台灣已經有超過 500 個銷售據點，希望明年底增達 3000 個以上。

韋奇夆認為，499 之亂衝擊台灣整體智慧型手機市場，且 X21 上市時剛好就遇到 499 之亂，但是銷售成績卻比預期還好，推估可能是在 499 之亂後，購買空機的消費者增加所帶動，但他強調，499 造成手機銷售價位帶下滑應是短期現象，下半年在高階新品陸續上市後，可望提升價格帶。

他表示，vivo 積極了解台灣消費者的需求和喜好，針對不同通路需求推出適合產品組合，訂價上比較有彈性，目前手機價位主要落在 8000~17000 元間，希望以中高價位提高消費者的接受度及滿意度。

根據市調機構調查 vivo 的銷售額、銷售量市占約 0.5%，今年 5 月擠入台灣市場前 10 大手機品牌中，韋奇夆表示，去年 12 月才正式進入台灣市場，目前先將重心放在服務在地化和深耕通路，除與電信系統商合作外，也會與通路建立合作關係，希望能在未來 2-3 年，搶進台灣前五大。