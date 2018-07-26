暫停所有紅海石油運輸 沙烏地阿拉伯油輪遭葉門叛軍襲擊

沙烏地阿拉伯阿拉伯能源部長周三發布聲明稱，由於兩艘超大型油輪（VLCC）遭到也門什葉派胡塞叛軍襲擊，因此暫停了紅海的石油運輸。

能源部長 Khalid al Falih 說，為了保護船隻及其船員的安全，避免石油泄漏的風險，沙烏地阿拉伯阿美立即暫停了經由巴布 - 曼德布海峽的所有油品運輸。公司正仔細評估形勢，將根據審慎原則採取進一步行動。

巴布 - 曼德布海峽（Bab el-Mandeb Strait）位於也門、吉布提和厄立特里亞沿海，連接紅海與阿拉伯海，是全球最重要的海上石油和其他石油產品的航運通道之一。根據美國能源資訊署 (EIA) 估計，2016 年經此水道運往歐美及亞洲的原油和精鍊油品為 480 萬桶 / 日。

彭博社引述 EIA 的說法稱，巴布 - 曼德布海峽最窄處僅 18 英里（約 29 公里）。叛軍襲擊可能迫使來自沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克和阿聯酋的石油繞行非洲南端的好望角，從而推升運輸時間和成本。

這將使得沙烏地阿拉伯向其兩大主要市場歐洲和北美的石油交付速度放慢。此時，石油市場原本就因供應緊張和地緣政治風險增加而動盪不安，伊朗此前威脅若本國石油出口受阻，將封鎖海上原油交通要道霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）作為報復。

沙烏地阿拉伯聲明還稱，伊朗支持的胡塞武裝對於紅海海域國際航運的威脅一直存在，對油輪的恐怖襲擊還將引發環境災難。

英國金融時報援引前白宮能源顧問、美國石油諮詢公司 Rapidan 創始人 Bob McNally 的話稱：

在備用產能接近於零，且伊朗及其他地區的石油供應很有可能中斷之際，沙烏地阿拉伯能源部長的聲明勢必引起關注和擔憂，特別是歐洲和美國。

今日針對油輪的襲擊以及沙烏地阿拉伯的公開聲明將加劇沙烏地阿拉伯與伊朗的緊張關係，這種威脅已經越來越多地對沙烏地阿拉伯陸地和海上石油運輸構成風險。

沙烏地阿拉伯與胡塞武裝的軍事衝突已持續三年。2014 年 9 月，也門胡塞武裝奪取也門首都薩那，後占領該國南部地區，迫使也門總統哈迪前往沙烏地阿拉伯避難。2015 年 3 月，沙烏地阿拉伯等國發起代號為「果斷風暴」的軍事行動打擊胡塞武裝。

國際油價周三收漲，為連續第二日走高。布蘭特原油盤中漲 1.57%，觸及 74.59 美元 / 桶，收盤報 73.93 美元。WTI 收漲 1.14%，至 69.30 美元 / 桶。

當日稍早美國能源資訊署 (EIA) 公布的數據顯示，美元原油庫存降至 4.049 億桶，創 2015 年 2 月以來最低，緩解了最近幾周施壓市場的供應過剩憂慮。