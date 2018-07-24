若美國封鎖原油出口 伊朗嗆「將以同等力道反擊」 油價走揚

伊朗外交部發言人 Bahram Qassemi 今 (24) 日表示，若美國試圖封鎖伊朗原油出口，伊朗將祭出「同等力道反擊」。

台北時間週二晚間 6 點 07 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.22%，至每桶 73.22 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.53%，至每桶 68.25 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

美國呼籲世界各國，於 11 月 4 日前，停止從伊朗進口原油，盼藉此讓伊朗石油出口量「歸零」；並要求其他 OPEC(石油輸出國組織) 成員國增產，補足供給缺口。

伊朗總統 Hassan Rouhani 日前對美國總統川普嗆聲，若伊朗原油無法出口，伊朗會考慮封鎖荷莫茲海峽，讓沙烏地阿拉伯、科威特等國的石油，「出不了波斯灣」。

此外，Rouhani 也拒絕和美國重談核協議，還警告川普，「勿玩弄獅子尾巴」，否則後果會很慘烈。

川普不甘示弱，於美東時間 7 月 22 日深夜，在推特發文回嗆，還特地使用大寫，要伊朗「別再威脅美國」，否則 Rouhani 將承擔「史上罕見的後果」。

川普寫道，美國不再是「能忍受你 (Rouhani) 瘋狂、暴力言論的國家，給我小心點！」

路透社引述伊朗官媒 IRNA 報導稱，Bahram Qassemi 強調，若美國試圖封鎖伊朗原油出口，「我們一定會祭出同等力道反擊」。