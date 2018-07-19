油價較上週高點下跌近9% 分析師：前景不樂觀

上週美國原油庫存意外增加，該消息使今 (19) 日油價走跌，布蘭特原油期貨價格，較上週高點下滑近 9%；對此，分析師直言，油市「前景不樂觀」。

格林威治時間週四上午 9 點 45 分，布蘭特原油期貨下跌 85 美分，至每桶 72.05 美元；西德州中級原油期貨下跌 75 美分，至每桶 68.01 美元。

受沙烏地阿拉伯、俄羅斯，以及美國原油產量增加影響，布蘭特原油期貨已較上週高點，下跌近 9%。

根據路透社報導，PVM Oil Associates 分析師 Robin Bieber 認為，油市「前景不樂觀」。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，上週美國原油庫存意外增加 580 萬桶，且產量首度突破每日 1100 萬桶。

美國石油協會 (API) 數據亦顯示，截至 7 月 13 日當週，美國原油庫存意外結束「四連降」，增加 62.9 萬桶，與分析師預期的減少 360 萬桶，落差極大。

能源顧問公司 Rystad Energy 研判，美國頁岩油產量，可能會更高。

報導稱，美國原油庫存大增，強化了市場的利空基調。

台北時間週四晚間 7 點 13 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.21%，至每桶 72.02 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.18%，至每桶 67.95 美元。