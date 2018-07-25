大商所總經理：玉米期權相關準備工作基本就緒

大商所於7月24至27日在大連舉辦玉米期權講師培訓班，大商所總經理王鳳海在開班緻辭中表示，目前，玉米期權已獲中國證監會批準立項，相關規則製度、係統建設等準備工作基本就緒。

王鳳海表示，在玉米市場化改革深入推進過程中，大商所有責任、有義務服務好廣大農業經營主體的避險需求。目前，大商所通過培育產業企業和專業投資者提高市場流動性，併通過實施玉米延伸交割、集團交割等製度，擴大交割區域、提高市場效率，進一步滿足企業避險需求;另一方面，大商所在研究設計豆粕期權時，即對玉米期權進行了規劃，豆粕期權上市後，正式啓動玉米期權上市籌備工作。目前，玉米期權已獲中國證監會批準立項，相關規則製度、係統建設等準備工作基本就緒。在此背景下，舉辦玉米期權講師培訓班恰逢其時。

王鳳海指出，上市玉米期權，將進一步豐富、完善我國農產品衍生品市場體係及玉米產業鏈避險工具體係;將為市場提供更具針對性和靈活性的風險管理工具，提高風險管理的有效性;同時，將進一步降低成本，簡化流程，提高效率，推動“保險+期貨”、場外期權等試點業務的順利開展。

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