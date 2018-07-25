交通部：支持海南在國際海運領域全面對外開放

中新社消息，記者25日從海南省交通運輸廳獲悉，交通運輸部近日發佈了貫徹落實《中共中央國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》實施方案。

方案中提出，將支持海南構建現代化綜合交通基礎設施網絡，服務海南現代化經濟體係建設;支持海南在國際海運領域全面對外開放;創新郵輪、遊艇管理政策，促進國際旅遊消費中心建設;完善南海救援保障體係;指導海南港航管理機製創新，推動瓊州海峽港航一體化發展;支持海南加快交通運輸生態文明建設;大力推進“放管服”改革，支持深化人才發展等機製改革等。

方案提出，將加強海南綜合交通樞紐、通道和網絡的建設，重點推動海南瓊中至樂東高速、文昌至瓊海高速、三亞新機場、儋州機場、東方/五指山機場前期工作等一批重大交通基礎設施工程建設，併通過“交通+旅遊扶貧”、“交通+特色產業扶貧”的方式，支持建設一批鄉村旅遊路、資源路和產業路。

在推進海南國際海運及相關輔助業務市場全面對外開放方面，方案提出，將既有自由貿易試驗區海運擴大開放試點政策全部復製推廣到海南自由貿易試驗區，實施更加開放的登記檢驗製度，支持海南設立國際航運交易所、推動出台海運業稅收優惠政策。

在郵輪、遊艇開發方面，將推動三亞建設國際郵輪母港、支持郵輪航線開發和中資郵輪公司發展，推動瓊港澳遊艇自由行，將粵港澳遊艇自由行政策推廣至海南。

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