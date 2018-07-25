〈台經院景氣預測〉營業氣候測驗一升二降 證券業看好未來半年

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 6 月營業氣候測驗點，製造業和服務業皆由上升轉為下滑，營建業則結束先前連續 4 個月下跌的態勢，儘管多數製造業和服務業者看未來半年景氣持平，不過股市轉熱絡，成交量能升溫，證券業未來景氣看法仍偏向樂觀。

台經院 6 月營業氣候測驗點調查結果中，製造業來到 100.52 點，月減 0.95 點，服務業 94.88 點，月減 3.08 點，營建業為 97.95 點，較上月轉為上揚 3.95 點，

台經院說明，由於智慧型手機銷售動能不佳、虛擬貨幣挖礦熱潮轉弱，導致資通訊科技產品出口與生產成長放緩，再加上全球貿易爭端擴大不確定性因素干擾，影響製造業廠商對於當月和未來半年景氣看法，轉為保守。

服務業方面，儘管股市交易熱絡，帶動證券業對景氣看法續強，不過，零售業受傳統淡季影響，市場消費力道偏弱，6 月業績普遍不如上月，影響廠商對當月景氣看法轉為悲觀。

營建業方面受惠於設備工程更新和民間房建項目工程需求增強，拉抬營造業廠商對當月與未來半年景氣看法。

製造業和服務業看未來看年景氣多數持平 證券業相對偏樂觀

在製造業調查部分，廠商認為當 (6) 月景氣為「好」比率為 27.9%，月減 8.3 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 22.6%，月增 9.9 個百分點，其中以電子機械業看好比例較高。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法調查中，看好者減少 4.5 個百分點至 26.4%，看壞比率增加 4.8 個百分點至 15.9%，多數廠商以持平看待。

服務業方面，除證券業對當 (6) 月和未來半年景氣看法皆偏向樂觀外，其餘產業多以持平看待。

營造業方面，台經院說明，6 月景氣好轉和未來半年景氣能見度提升，是此次營建業營業氣候測驗點反彈的主要原因，其中，6 月主要是受惠於電廠、捷運與污水系統等設備更新需增強，加上房屋建築新建開工氣勢暢旺所致。

對於未來半年，營造業景氣則有公建投資決標金額維持在高檔水準、房建工程收入趨增等利多因素的加持。

不過，台經院指出，由於 5 月各地區先後湧現的建案交屋潮已過，加上賣方價格讓利程度明顯縮減，不同於營造業，未來半年不動產業景氣看壞的比例上升。