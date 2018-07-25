亞泥上半年獲利可望優預期 全年力拚倍增

亞泥 (1102-TW) 6 月營收 75.5 億元，年增 41.61%，月減 1.93%，累計上半年營收 390.1 億元，年增 35.4%，表現優於預期，法人看好上半年獲利表現，雖然 7 月營收恐受大陸降雨影響水泥需求而下滑，但本業在國內及大陸營運大幅成長，轉投資事業也獲利，法人估今年獲利有機會超過百億元，力拚倍增成長，創歷史新高，外資連買 2 天，今 (25) 日股價攀上 2014 年 9 月來近 4 年高點。

亞泥今年第 1 季合併營收 165.73 億元，年增 32%，合併稅後淨利 24.15 億元，年增 1557%，歸屬本公司業主稅後純益為 18.97 億元，每股純益 0.6 元，為近 7 年同期新高；今年第 1 季大陸水泥平均售價較去年同期高，亞泥中國首季獲利較去年同期大幅成長，後勢將持續看漲。

法人指出，亞泥 4、5 月營收持續刷新紀錄，6 月雖然進入大陸雨季，影響工程開工，但受惠於錯峰生產政策的執行，水泥價格下滑並不多，仍持穩在旺季高檔水準，亞泥第 2 季營收 224.35 億元，季增 35%，法人推估，單季獲利將優於首季，上半年業績有機會超越去年全年。

法人認為在大陸水泥價格持穩，庫存健康，加上煤價微幅修正成本下降等因素下，預估亞泥第 2 季噸毛利季增 2 成，水泥業務營業利益季增 85%，年增 2.9 倍，下半年噸毛利維持強勁，第 4 季可望受惠季節性需求，進一步推升全年水泥業務營業利益年增 130%；統計目前法人對亞泥今年每股純益預估為 2.7-3.46 元間，有機會力拚較去年每股純益 1.74 元倍增並創歷史新高。

不過，大陸雨季將對第 3 季營運造成一些影響，法人指出，大陸第 2 季水泥均價每公噸人民幣 428 元，年增 22%，水泥價格 6 月稍微走弱，且受各區域降雨影響，庫存略回升，展望第 3 季，7 月降雨影響將造成水泥需求減弱，預期亞泥銷量減少，庫容比稍回升到 58.4%，給予水泥價格壓力，預期營收與獲利將受淡季影響稍有下滑。

統計外資連續兩天買超亞泥，昨日買超 4021 張，投信及自營商也同步買超，合計三大法人買超 5531 張，也是連續兩天買超，今日 39.65 元小開低後翻紅，一度拉升到 40.4 元，寫下近 4 年高價，盤中守在 40 元價位之上。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：亞泥宏遠 7B 購 01 (079239-TW)、亞泥日盛 7B 購 01 (079594-TW)、亞泥群益 81 購 01 (083283-TW) 等。