台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月25日

推動金金併，金管會訂出金控或銀行發動併購的資格條件，須符合四大條件的認定標準，包括金控旗下子公司或銀行在三個以上國家或地區有營業據點，近三年淨值報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）在同業排名前三分之二等，但合意併購不受此限。

鴻海轉投資夏普奪下日本今年上半年 4K 電視銷售第一寶座，並積極推出 8K 產品、建構產業生態鏈，為鴻海集團布局 5G+8K 大幅提升戰力。鴻海集團內群創、天鈺等面板相關企業也都動員，全力助攻鴻海集團完成 5G+8K 布局。

隨著中美貿易戰升級，外界推測美企在大陸的經營或將受到影響，眼下晶片巨頭高通收購恩智浦遲未獲中方批准即為一例。但昨（24）晚卻傳出，一家名為臉書科技（杭州）有限公司已於本月在大陸完成工商註冊，若該公司與臉書（Facebook）有關，不啻為其進軍中國已邁出重要一步。



經濟日報

金金併敵意併購 訂四大規則

寬鬆定調 人民幣爆量貶破 6.8

鴻海助威 夏普躍日 4K 電視龍頭

工商時報

臉書在大陸設獨資公司

人行放水 陸港股市大漲

鴻海 4 大利空 瑞信降評

聯合報

電價 備 3 套劇本緩漲

6 月建築貸款年增率 創 3 年新高

貿易戰 歐日經濟擴張趨緩

蘋果日報

力成：先進封裝門票到手

牧德上半年賺逾 1 股本

中光電獲利 up 上半年 EPS 1.49 元

中國時報

美國妥協 航空公司去台灣化

陸美貿易戰 台韓星傷很大

高通併購恩智浦… 恐成犧牲品

自由時報

「三接」環評提申覆 商轉至少延 1 年

歐盟祭反壟斷 華碩遭罰 22 億

DRAM 烏雲將至？業界估今年仍平穩